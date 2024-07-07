Программа «Семья. Лето. Парк» прошла в Мытищах

Праздничная программа «Семья. Лето. Парк» прошла в эту субботу в Парке Мира. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В преддверии Дня семьи, любви и верности многие активности были посвящены этой теме. Большой интерес у маленьких мытищинцев и гостей округа вызвал творческий мастер-класс «Символ праздника». Для всех желающих была организована фотозона с ромашками. Концерт «Музыка любви» собрал множество зрителей, подарив им яркие номера и чудесное настроение. Дизайн-маркет «Сезон ежевики» в очередной раз продемонстрировал, какие талантливые и креативные мастера живут в Подмосковье. Их работы также привлекали внимание гостей, многие приобрели сувениры на память.

Благотворительная акция в поддержку приюта для кошек «Наш кошкин дом» собрала любителей братьев наших меньших. Желающие жертвовали средства для усатых или забирали домой пушистого друга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.