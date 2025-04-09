Семья из Воскресенска планирует расширить тепличное хозяйство

Семья Ким из Воскресенска в этом году осуществила свою мечту — открыла собственное тепличное хозяйство. Это семейный бизнес, в котором каждый член семьи вносит свой вклад. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Все началось с идеи супруги Андрея Кима, Ольги — вырастить тюльпаны к 8 Марта. Они вырастили около 3,5 тыс. прекрасных тюльпанов, которые принесли радость многим жителям Воскресенска и окрестных населенных пунктов, наполнив город яркими красками и весенним настроением.

«Изначально мы начали выращивать тюльпаны к 8 марта. Идея принадлежит моей жене Ольге. Мы вырастили порядка 3,5 тыс. цветов. Подарили радость нашим жителям. Потом мы решили сажать рассаду овощей. Сейчас хотим расширить наше хозяйство — поставить еще две теплицы. Смотрим, какими мерами поддержки бизнеса можно воспользоваться», — рассказал Андрей Ким.

Сейчас в их теплицах пышно растут саженцы томатов, сочных кабачков, ароматного базилика, огурцов, капусты и ароматной клубники. Вся эта яркая и вкусная продукция, выращенная с заботой и любовью, с успехом реализуется не только в самом Воскресенске, но и в близлежащих городах. Дочь Ольги и Андрея Светлана помогает в продвижении бизнеса и активно участвует в выращивании рассады.

В ближайшее время они планируют установить еще две теплицы, что позволит значительно увеличить объемы производства и ассортимент продукции.

В Московской области действуют различные меры поддержки для малого и среднего предпринимательства, такие как субсидия на выход на маркетплейсы, на открытие бизнеса по франшизе, а также субсидии для молодых предпринимателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.