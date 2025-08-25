Семья из Серпухова стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»

Ежегодно семьи Московской области становятся участниками всероссийского конкурса «Семья года», в котором из года в год принимают участие более 4 тыс. семей со всей России. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Всего объявлено 89 победителей со всей России, и Московская область представлена серпуховской семьей.

«В этом году участниками конкурса стали 67 семей из нашего региона, а по итогам регионального этапа — всего 6 семей представляли Подмосковье в разных номинациях на федеральном уровне. Победителем конкурса стала многодетная семья Барановых-Киблицки в номинации «Семья — хранитель традиций». Напомню, что победители прошлого конкурса тоже из Серпухова — семья Зотовых», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Семья Барановых-Киблицки — это многодетная семья (четверо детей), активно участвующая в общественной, патриотической и духовной жизни. Они являются постоянными участниками акций «Бессмертный полк», мотопробегов по местам боевой славы и мероприятий по благоустройству города.

Яна Киблицки ведет просветительскую деятельность: бесплатно проводит экскурсии для школьников, управляет тематическим Telegram-каналом об истории Серпухова и является автором книг по профилактике дорожного травматизма. Она также учится на историческом факультете, чтобы профессионально преподавать историю.

Супруги продолжают семейное издательское дело, веря в непреходящую ценность печатной книги. Важнейшей основой семьи они считают традиции и нравственные ценности. Дети учатся в воскресной школе, а вся семья участвует в восстановлении православных храмов. Яна также создала сообщество «Жены-мироносицы» для духовного просвещения взрослых и благотворительности.

Семья активно путешествует по России, но всегда возвращается в любимое Подмосковье. В планах у них — построить собственный дом с небольшим фермерским хозяйством.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.