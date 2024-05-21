сегодня в 17:39

Семья из Серпухова победила в региональном этапе конкурса «Семья года»

Большая и дружная семья Зотовых сегодня стала победителем регионального этапа федерального конкурса «Семья года» в номинации «Семья-хранитель традиций». ЕЕ финал прошел в детском лагере «Литвиново». Мероприятие проходит по инициативе Министерства социального развития Московской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Отец Владимир и матушка Екатерина удивительные и очень светлые люди. Многодетные родители, профессиональные музыканты, настоящие патриоты.

Сейчас на базе храма Николая Чудотворца в п. Большевик, где служит отец Владимир, проходят встречи участников православного военно-патриотического клуба имени князя Владимира Храброго.

Также отец Владимир является куратором проекта по организации обучения учащихся Дашковской школы работе с беспилотниками. Матушке Екатерине присвоено звание «Мать-героиня».

«Семья Зотовых — пример истинной, крепкой, дружной семьи. Гордость Серпухова и всей Московской области. Желаю отцу Владимиру победы на федеральном уровне!» — сказал Глава глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.