Семья из Серпухова победила в региональном этапе конкурса «Семья года»
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Большая и дружная семья Зотовых сегодня стала победителем регионального этапа федерального конкурса «Семья года» в номинации «Семья-хранитель традиций». ЕЕ финал прошел в детском лагере «Литвиново». Мероприятие проходит по инициативе Министерства социального развития Московской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Отец Владимир и матушка Екатерина удивительные и очень светлые люди. Многодетные родители, профессиональные музыканты, настоящие патриоты.
Сейчас на базе храма Николая Чудотворца в п. Большевик, где служит отец Владимир, проходят встречи участников православного военно-патриотического клуба имени князя Владимира Храброго.
Также отец Владимир является куратором проекта по организации обучения учащихся Дашковской школы работе с беспилотниками. Матушке Екатерине присвоено звание «Мать-героиня».
«Семья Зотовых — пример истинной, крепкой, дружной семьи. Гордость Серпухова и всей Московской области. Желаю отцу Владимиру победы на федеральном уровне!» — сказал Глава глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.