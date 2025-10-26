Семья из Петербурга издевается над соседями «запахом» духов, химии и испражнений

В Санкт-Петербурге семья, живущая в многоэтажке на проспекте Стачек, пожаловалась, что ей сложно пользоваться ванной. От соседей через вентиляцию исходит неприятный запах, хотя они заявляют, что это духи Tom Ford, которые применяют каждое утро, сообщает Baza .

Петербурженка пожаловалась, что из другой квартиры исходит неприятный аромат — смесь туалетной воды, химии и иных характерных для уборной запахов. «Аромат» появился примерно год назад, и до сих пор не был устранен.

Одной из пожилых женщин ситуация настолько наскучила, что она перенесла уборную в иное место. Она «ходит» в ведро на балконе.

Пользоваться туалетом, по словам пенсионерки, невозможно. Даже при непродолжительном заходе в него начинает болеть голова и тошнит.

Жители подъезда написали жалобы в Роспотребнадзор и МЧС. Помимо этого, они подавали обращения участковому. Истинную причину, по которой появляется неприятный аромат, определить не смогли.

