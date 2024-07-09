Семья из Павлово-Посадского округа воспитала 45 приемных детей

Семья из Павлово-Посадского округа воспитала и выпустила в жизнь 45 приемных детей

Герои сегодняшнего времени Сергей Николаевич и Светлана Викторовна за свой жизненный путь воспитали и выпустили во взрослую жизнь 45 приемных детей, имея четверых родных.

Семья переехала в Павлово-Посадский городской округ из Пермского края в 2021 году с 5-тью приемными детьми. Сейчас в этой семье воспитывается 9 приемных детей. Светлана Викторовна считает, что залог их дружной семьи — взаимопомощь и уважение. Родители никогда не делили детей на чужих и родных, уделяя всем одинаковое количество внимания, любви и тепла.

Дети вместе с родителями ведут хозяйство — вместе готовят, занимают огородом и бытовыми делами. Также они вместе проводят свободное время, отмечают праздники и путешествуют. Ребята придерживаются принятого распорядка дня, всегда возвращаются вовремя домой, чтобы родители не волновались.

Сергей Николаевич и Светлана Викторовна поддерживают все инициативы своих детей, помогают им во всех начинаниях и увлечениях. Одним словом, семья Окуловых воспитывает достойных граждан нашей страны. Своим ярким примером они стали основным стимулом и сыграли важную роль в создании новых приемных семей в Павлово-Посадском округе. Приемные родители понимают ту ответственность, которую возложило на них государство, и делают все для укрепления семейных ценностей и традиций.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.