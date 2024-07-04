Семья из Павлово-Посадского округа награждена медалью «За любовь и верность»

Семью Шивалиных из Павловского Посада поздравили в преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности 8 июля и вручили медаль «За любовь и верность». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Общественная награда — медаль «За любовь и верность» вручается супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет, которые долгие годы в мире и согласии живут вместе, которые по праву именуются ярким примером любви и верности.

Сергей Викторович и Зоя Алексеевна заключили брак 11 января 1964 года в Рахмановском сельском совете. Сергей Викторович более 50 лет проработал электриком в Электростали, а Зоя Алексеевна после окончания Ногинского медицинского техникума была направлена в Рахмановскую больницу, где проработала медицинской сестрой около 40 лет.

Всю жизнь супруги прожили в любви и согласии. В браке родили и достойно воспитали двоих детей и пятерых внуков. Сын Игорь инженер в области фармакологии, дочь Ольга — специалист пищевой промышленности.

«Думаю, что секрет долгих отношений во взаимной любви и доверии. Главное беречь друг друга, доверять, уметь понимать, слушать и слышать друг друга. Одним словом, надо уметь договариваться друг с другом» — сказала Зоя Алексеевна

Желаю всем семьям Павлово-Посадского округа, доброты и уюта, понимания и поддержки, счастья и радости, доверия и долгих лет совместной жизни. Любите и берегите друг друга! — поздравил с предстоящим праздником Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Олегович Семенов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.