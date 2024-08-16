Семья из Курска переехала в Серпухов

Сейчас семья временно разместились в СНТ «Левое Ящерово», где проживают их друзья. Предстоит заново начать жизнь уже на новом месте. Серпухов встретил гостеприимно, округ понравился и взрослым и детям своей духовностью, красотой и уютом.

«Представили продуктовые наборы, будем на связи по всем вопросам. Первый — трудоустройство главы семьи. Опыт работы большой, разносторонний, проблем быть не должно», — отметил глава г. о. Серпухов Сергей Никитенко.

Юлия на данный момент занимается оформлением дочек в школу. Детям нужно спокойствие, а не снаряды. Младшая идет в первый класс, шаг ответственный и важно, чтобы он заполнился ребенку. Старшей 13 лет, важно чтобы процесс адаптации в новом классе был максимально комфортным.

С выбором образовательного учреждения пока не определились, все зависит от территориального расположения жилья, вопрос по которому сейчас первоочередной.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручал компетентным сотрудникам направить в Курскую область автобусы в помощь людям, которые покидали родной регион. В итоге в область доставили и разместили 860 человек.

«Все регионы сейчас активно включились, чтобы не оставить в беде жителей Курской области. Конечно, и Подмосковье в трудную минуту не могло остаться в стороне. Мы подготовили детские лагеря, санатории, социальные учреждения в Клину, Пушкине, Егорьевске, Подольске, Ступине, Коломне и Люберцах, чтобы позаботиться о людях. За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток. <…> Еще более 60 мальчишек и девчонок до 4 лет мы эвакуировали из местного Дома ребенка. В Подольскую детскую больницу привезли ребят с паллиативным статусом, а Егорьевский „Добрый дом“ принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Воробьев.