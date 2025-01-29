Семья из Канады, проживающая в Нижнем Новгороде, впервые посетила русскую баню

Канадская семья Фейнстра, которая уже целый год проживает в Нижегородской области, впервые побывала в русской бане. О своем первом опыте они рассказали на YouTube-канале Countryside Acres, сообщает pravda-nn.ru .

Семья была приглашена в гости к своему давнему другу, который многократно предлагал канадцам попробовать настоящую русскую баню. Аренд как иностранец заметил, что ему кажется странным, когда несколько человек сидят полностью обнаженными друг перед другом, поэтому он и его дети надели плавки.

Канадцы намеревались провести в бане не менее пяти минут, затем окунуться в воду, принять душ и выпить горячий чай, а после повторить все заново.

Аренд продемонстрировал своим зарубежным зрителям, как выглядит русская баня изнутри и чем она отличается от сауны. Проведя немного времени в парной, он вышел и сообщил, что ему понравилось это занятие, однако его дети не оценили данный опыт, указав на то, что им было слишком жарко.