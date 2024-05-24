Семья из Дубны вышла в финал конкурса «Это у нас семейное»

Дубненская семья вышла в финал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В нем приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России, сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

В заочном этапе конкурса Журавлевы из Дубны выполняли творческие, спортивные и интеллектуальные задания: совершали добрые дела и дарили подарки, снимали познавательные видео, украшали дом, приглашали гостей, готовили. В результате — получили приглашение в окружной полуфинал, который состоялся в Москве.

«Мы за это время очень сильно сплотились. Поскольку живем в трех городах — мы в Дубне, мама в Кимрах, Леша в Серпухове, встречались специально, чтобы выполнить задания. В выходные все вместе посвящали этому время, откладывали все дела. Думаю, то что мы были вместе, то что все идеи генерировали вместе, и позволило нам пройти дальше» — отметил глава семьи Денис Журавлев.

Журавлевы живут в Дубне больше 20 лет. Папа руководит молодежным центром «Инициатива» и помогает тренировать юных футболистов. Мама — преподает художественную гимнастику и танцы. Дети — учатся.

Окружные полуфиналы проходят в очной форме. В них вышли 1624 команды. Журавлевы и здесь показали отличный результат, и стали одной из 300 семей-финалистов.

«Дальше настрой очень серьезный, потому что мы увидели задания, поняли, что где-то у нас есть определенные пробелы, и хоть сейчас у всех будет лето, каникулы, мы будем изучать, вспоминать» — поделился Денис Журавлев.

Победителей конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» определят в июле, объявят результаты в День семьи, любви и верности. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов отправятся в семейные путешествия.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.