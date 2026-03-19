Семья из Долгопрудного вышла в финал президентского конкурса в Москве

Семья Купцовых – Белоножкиных из Долгопрудного прошла в финал федерального конкурса «У нас это семейное», который организует Президентская платформа «Россия – страна возможностей». Финал состоится 8 июля в Москве, сообщает пресс-служба администрации округа.

16 марта в Москве завершился полуфинал федерального конкурса «У нас это семейное». В нем приняли участие 62 семьи из Центрального федерального округа, но только четыре команды были отобраны для финала. Среди финалистов оказалась семья Купцовых – Белоножкиных из Долгопрудного.

В состав команды вошли Александр и Алина Купцовы, их 9-летний сын, мама Александра, его брат и мама Алины. Хотя не все члены семьи являются коренными жителями Долгопрудного, Александр и Алина живут в городе более 10 лет, здесь родились их четверо сыновей, а остальные родственники приезжают из Москвы и Пензы.

Семья уже участвовала в конкурсе в 2024 году. Тогда к команде присоединились все бабушки, дедушки, братья и прабабушка. По словам Александра, сначала некоторые члены семьи скептически отнеслись к участию, но позже прониклись духом соревнования.

Финал конкурса пройдет 8 июля, в День семьи, любви и верности. Главный приз составляет 5 млн рублей. Купцовы – Белоножкины отмечают, что участие в проекте помогло им стать еще более сплоченной семьей.

