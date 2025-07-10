Семья из Долгопрудного представила Подмосковье на ассамблее народов России

Второй год подряд ассамблея народов России реализует культурно-патриотическое мероприятие «Жизнь семьи в любви и верности». Состоялось оно в знаковый день — 8 июля. В нем приняли участие 14 межнациональных супружеских пар со всей России. Подмосковье представили жители Долгопрудного Лидия и Александр Успенские. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы — носители двух культур, двух религий. Александр — русский, я — лезгинка, и это не помешало нам создать крепкую, дружную семью». В браке мы уже 24 года, у нас четверо замечательных детей, внучок», — рассказала Лидия Успенская.

Выбор не случайно пал именно на эту семью: оба — активисты, общественники, настоящие патриоты своей страны.

Участников мероприятия приветствовали губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, генеральный директор Ассамблеи народов России Александр Даркович.

Для гостей праздника подготовили разнообразную программу — экскурсии, концерты, выставки.

«Но главное — общение с супружескими парами, у каждой — свои секреты семейного счастья. В нашем случае это — взаимопонимание, доверие. Мы вместе ходим в походы, готовим еду, участвуем в общественных мероприятиях, гордимся достижениями друг друга. Наша жизнь — это то, что мы вкладываем в неё, а с любовью возможно все!» — отметили Успенские.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.