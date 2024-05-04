Семья экс-спецназовца Ульмана отрицает информацию о его смерти в зоне СВО

Заместитель председателя региональной общественной организации «Женщины Бурятии» Наталья Коробейникова отметила, что супруга Ульмана в недоумении от таких новостей. Официальных данных о смерти нет.

Однако на самом деле о нем ничего не было известно еще с 2007 года. Ульман 2007 году решением Северо-Кавказского военного окружного суда был признан виновным по делу об убийстве жителей Чечни и приговорен к 14 годам лишения свободы.

Информация о смерти Ульмана в зоне СВО начала появляться в СМИ накануне. Но нет никаких подтверждающих сведений об этом.