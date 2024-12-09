Журналисты Financial Times утверждают, что получили документы, подтверждающие наличие у семьи бывшего президента Сирии Башара Асада апартаментов в Москва-Сити. По их данным на 2019 год, чета экс-главы САР имеет 19 апартаментов в столичном деловом центре, стоимость которых — примерно 40 миллионов долларов, сообщает Baza .

Британские журналисты со ссылкой на документы заявили, что 13 объектами Асадов в Москва-Сити лично или через подконтрольные компании владеет двоюродный брат политика Хафиз Махлуф. Двое других апартаментов приобрела супруга другого двоюродного брата Асада Рами Махлуфа.

Четыре купленные квартиры используются под жилье, причем одной из них владеют кузены Асада, братья-близнецы Ихаб и Ияд Махлуфы. Брат Башара Асада Махлуб также приобрел «трешку», находящуюся в нескольких минутах езды от Москвы-Сити.

Материал FT был опубликован в 2019 году. Тогда цена недвижимости в Москва-Сити, приписываемой семье Асада, оценивалась в 40 млн долларов.