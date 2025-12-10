Семья Балашовых из Павлово-Посадского округа отметила 65-летие совместной жизни

Супруги Николай Алексеевич и Алевтина Петровна Балашовы из Павлово-Посадского округа отпраздновали 65 лет совместной жизни, получив поздравления от главы округа Дениса Семенова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Павлово-Посадском округе супруги Николай Алексеевич и Алевтина Петровна Балашовы отметили 65-летие совместной жизни. Юбиляров лично поздравил глава округа Денис Семенов. Он подчеркнул, что их союз — пример любви, взаимопонимания и поддержки.

Николай Алексеевич родился в деревне Демидово, получил педагогическое образование и работал директором школы, а затем заместителем директора политехникума. Алевтина Петровна родилась в Орехово-Зуевском районе, окончила медучилище и работала фельдшером. В 1986 году она участвовала в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Супруги познакомились на танцах в сельском клубе и официально зарегистрировали брак 28 ноября 1960 года. После работы в Братске семья вернулась в Подмосковье и сейчас живет в деревне Демидово. За годы совместной жизни Балашовы вырастили двух дочерей, имеют внуков и правнучек.

Денис Семенов отметил, что семья Балашовых служит примером крепких семейных ценностей и пожелал им здоровья и долгих лет вместе.

