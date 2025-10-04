Семинар-практикум «Возвращая имена» объединил поисковиков из разных регионов РФ

Мероприятие прошло в Доме правительства Московской области и было организовано министерством информации и молодежной политики региона совместно с подмосковным отделением Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» в рамках всероссийского проекта «Судьба солдата».

«Проект „Судьба солдата“ в Подмосковье — это выстроенная за пять лет система помощи людям. С 2020 года созданный у нас штаб специалистов обработал порядка 2,5 тысяч заявок — лично встретились с 57 семьями, чтобы вручить документы, а всем остальным направили ответы с подробными рекомендациями по дальнейшему поиску в архивах», — сказала министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.

Она подчеркнула, что работа ведется непрерывно. За первые 9 месяцев текущего года поступило 349 обращений от жителей Подмосковья и 52 — от граждан из других субъектов РФ. Также подмосковные эксперты посетили Хабаровский край, Волгоградскую и Вологодскую области для обмена опытом, а также проводят тренинги и записывают видеоматериалы для всех заинтересованных.

Фото - © Екатерина Агеева

Семинар объединил на своей площадке специалистов из разных уголков России — в мероприятии приняли участие представители поисковых отрядов, молодежных, патриотических и военно-исторических объединений, краеведы и историки из Московской области, Москвы, Республики Башкортостан, Петербурга, Нижегородской, Вологодской, Владимирской, Костромской, Тверской, Кировской областей, Хабаровского края, ДНР и Ямало-Ненецкого автономного округа. К дискуссии в онлайн-формате подключились коллеги из Томска и Италии.

Среди почетных гостей член комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Владимир Вшивцев, заместитель военного комиссара Подмосковья Магомед Исмаилов, председатель совета регионального отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» в Московской области Антон Кузнецов и региональный куратор проекта «Судьба солдата», командир поискового отряда «Батальон» Юлия Кузнецова.

Фото - © Екатерина Агеева

В рамках практической части семинара опытные спикеры представили участникам эффективные методики работы с архивными данными и современные технологии для идентификации бойцов. Участники не только получили ценные знания, но и поделились своим опытом, обсудили сложные случаи и нашли новые подходы к решению нестандартных задач.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.