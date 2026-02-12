сегодня в 12:46

Семинар по конкурсу «За нравственный подвиг учителя» прошел в Красногорске

В Красногорске 11 февраля прошел областной семинар, посвященный подготовке и этапам проведения Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Организаторами выступили министерство образования Московской области и Московская митрополия Русской Православной Церкви.

В мероприятии приняли участие педагоги Подмосковья, председатели епархиальных отделов религиозного образования, ответственные за направление в церковных округах, а также методисты и кураторы конкурса.

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес и председатель Межъепархиального отдела Московской митрополии протоиерей Сергий Якимов выступили с приветственными словами. Заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования иеромонах Трифон (Умалатов) рассказал о ключевых вопросах организации и этапах проведения конкурса.

Участники обсудили современные подходы к организации конкурса, обменялись опытом и определили направления дальнейшего развития конкурсного движения в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.