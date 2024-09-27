Семиклассники Подмосковья написали диагностическую работу по математике

Около 700 семиклассников из 32 школ Подмосковья, участвующих в проекте «Математические классы Подмосковья», приняли участие в региональной диагностической работе (РДР) по математике. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Целью данного мероприятия стало определение уровня освоения школьной программы по математике в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС).

Школьникам предстояло выполнить 7 заданий: 5 из них относились к базовому уровню сложности, 2 — к повышенному. Работа проверяла умения делить с остатком, решать уравнения и неравенства, вычислять проценты, находить периметр и площадь, а также переходить от одной формы записи чисел к другой. На выполнение всех заданий было отведено 45 минут, с предусмотренными перерывами.

РДР проводилась на компьютерах с использованием государственной информационной системы «ЕАИС ОКО». Работа считается успешно выполненной, если ученик набрал 5 и более баллов из 19 максимально возможных. Проверка всех работ проводится независимыми экспертами в режиме онлайн.

Результаты диагностики станут известны не позднее 2 октября 2024 года. В марте 2025 года ученикам предстоит написать вторую РДР по математике.

«Сравнительный анализ результатов позволит оценить эффективность принятых управленческих и методических решений в школах-участницах проекта», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.