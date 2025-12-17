Семьи участников СВО побывали на производстве АО «Электромаш» в Талдоме

В Талдомском городском округе продолжается работа в рамках проекта «Промышленный туризм». Очередным этапом этой социальной инициативы стало ознакомительное посещение фирмы АО «Электромаш» в рабочем поселке Запрудня. Гостями предприятия стали семьи участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

АО «Электромаш» специализируется на производстве и продаже электроизоляционных материалов и кабельно-проводниковой продукции.

Мероприятие прошло при сопровождении руководителя ассоциации ветеранов СВО Талдомского округа Антона Киселева и социального координатора Государственного фонда «Защитники Отечества» Сергея Черторижского.

Для гостей была организована подробная экскурсия по производственным площадкам, в ходе которой они смогли увидеть современные технологические процессы и узнать об истории и перспективах развития одного из ключевых промышленных предприятий округа. Особое значение имела встреча с представителями руководства компании. В ходе диалога обсудили актуальные вакансии.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.