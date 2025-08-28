Семьи участников СВО отдохнули на спа-курорте в Солнечногорске

Посещение спа-курорта «Термолэнд» организовали для семей участников специальной военной операции в Солнечногорске. Услугами комплекса смогли воспользоваться 25 человек, включая детей школьного возраста и малышей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Поездку по поручению главы муниципалитета Константина Михалькова устроили администрация округа, местное отделение Ассоциации ветеранов СВО Московской области, АНО «Комитет семей воинов Отечества».

«Социально ответственный бизнес городского округа готов всячески поддерживать защитников и членов их семей, за что ему большое спасибо. Курортный комплекс с радушием принял гостей, продемонстрировав возможности семейного отдыха, которые доступны на территории городского округа», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Ребята и взрослые поплавали в открытом бассейне, позанимались акваэробикой, попарились в банях с алтайскими травами.

«Мы в таком восторге! Прекрасно провели время, здесь очень здорово», — поделилась супруга военнослужащего Ольга.

Поездки по местам культуры и отдыха для семей участников СВО в Солнечногорске проводят на постоянной основе. Так, ранее они посетили эко-деревню «Бабин двор», улиточную ферму «СолЭкоСнэйлс», сыроварню Джея Клоуза, усадебную «Тропу Татищева».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.