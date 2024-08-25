Семьи участников СВО посетили фестиваль в Можайском приюте для животных

По инициативе социального координатора Государственного фонда «Защитники Отечества» при поддержке администрации Можайского городского округа семьи участников специальной военной операции посетили в селе Семёновское приют для животных, где стали активными участниками Фестиваля добрых дел, сообщили в местной администрации.

Гости приюта получили массу положительных эмоций от общения с собаками и кошками. Желающие смогли выгулять контактных питомцев, чему мохнатые друзья были очень рады.

Дети героев СВО приняли участие в интересных мастер-классах, стали моделями художника аквагрима.

Организаторы мероприятия организовали лотерею, победителями которой стали и наши дети. Среди выигрышей — сертификат на бесплатные занятия питомца с кинологом, мягкие игрушки ручной работы и поездка на двоих на теплоходе по Москве-реке.

Одним из пунктов Фестиваля было пристройство бездомных животных в добрые руки. В обратном пути домой в салоне автобуса стало на одного пассажира больше — семью обрела крохотная белая кошечка. Уверены, что хвостик будет счастлив.

Участники поездки от души поблагодарили организаторов поездки за такой интересный и насыщенный праздничный день.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.



«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля этого года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.