Семьи участников СВО из Химок посетили сыроварню Олега Сироты

Семьи участников СВО из Химок 27 сентября побывали на сыроварне Олега Сироты. Они посетили ферму и производственные цеха, узнали, как делают сыр, и попробовали разные его сорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сыроварня Олега Сироты работает более 11 лет. Рядом с ней расположена ферма, где содержат более 1 тыс. коров. На производстве делают сыры, йогурты и молоко. На ферме также живут верблюды, ослы, козы, кролики и птицы.

Гостям рассказали об истории производства и технологиях приготовления сыра. Они узнали, чем фермерский подход отличается от промышленного: здесь используют ручной труд и натуральные ингредиенты, уделяя внимание деталям.

Экскурсии и тематические встречи входят в программу поддержки семей военнослужащих в Химках. Такие мероприятия помогают семьям бойцов, находящихся на передовой, почувствовать поддержку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.