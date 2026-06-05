Семьи участников СВО из Долгопрудного посетили музей и книжный фестиваль

Семьи участников спецоперации и ветераны СВО из Долгопрудного 4 июня побывали на экскурсии в Государственном историческом музее и на книжном фестивале в центре Москвы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ветераны спецоперации вместе с родными осмотрели экспозиции Государственного исторического музея. Участникам показали археологические коллекции, памятники времен Древней Руси и Московского царства, а также архитектурное и живописное убранство залов.

«Это было очень интересно и познавательно. Мы даже не заметили, как время вышло», — поделилась одна из участниц поездки.

После экскурсии делегация отправилась на 12-й книжный фестиваль. Там гости познакомились с новинками литературы и посетили панельную дискуссию, посвященную героям спецоперации.

«Участники поездок всегда благодарят за интересные мероприятия. Но на самом деле это мы благодарим семьи наших бойцов — за мужество, стойкость и преданность Родине. Поддержать их в непростые времена и добавить позитивных впечатлений — важная часть работы фонда», — пояснила социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Валентина Симонян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.