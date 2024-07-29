Семьи участков СВО помогли организовать шоу фейерверков в Подмосковье

Семьи участников СВО были приглашены в vip-зону на пристани Комсомольской набережной в Дубне, чтобы дети и родители смогли посмотреть с лучших мест фееричное пиротехническое шоу, завершившее празднование Дня города, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

С причала открывался самый захватывающий вид, который привел в восторг, прежде всего, детей. Над Волгой взлетали в воздух яркие праздничные салюты, которые привезли три соревновавшиеся в этом году команды: «Троицкого снаряжательного завода», «Фейерверков спецэффектов» из Сергиева Посада, «Студии пиродизайна «Аватар» из Москвы. И все это происходило в музыкальном сопровождении лучшего барабанного шоу Top Beat.

Шоу салютов традиционно состоялось в Дубне на День города во многом по просьбе семей участников СВО. На недавно прошедшей в администрации встрече Главы города Максима Тихомирова с семьями дубненцев — участников СВО многие родители выразили надежду, что, несмотря на то, что наша страна ведет специальную военную операцию, дети в День города смогут порадоваться празднику и снова увидеть так полюбившееся за прошлые годы шоу фейерверков.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.