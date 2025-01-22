Семьи с особенными детьми Орехово-Зуева побывали на фабрике елочных игрушек

В Подмосковье активно развивается проект «Мамино время». Он направлен на поддержку родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. Открыты группы тематических встреч, мастер-классы, проходят занятия по фитнесу, стретчингу и йоге, лекции по здоровому питанию и психологические тренинги. В Орехово-Зуевском округе такие занятия проводятся на базе отделений социального центра «Орехово-Зуевский» в Ликино-Дулёве, Орехово-Зуеве и Куровском. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках проекта семьи с особенными детьми побывали на фабрике «Иней» в Павлово-Посадском округе. Фабрика производит елочные украшения ручной работы с 1937 года.

На экскурсии дети и их родители познакомились с историей елочной игрушки и секретами ее изготовления. Встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Увидели, как выглядела изба XIX века и как вели быт крестьяне. Осмотрели настоящую русскую печь и узнали, какое место в доме она занимала.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.