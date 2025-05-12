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Семьи Подмосковья могут принять участие в проекте «Большое семейное путешествие»

С 14 апреля по 25 мая состоится специальный проект «Большое семейное путешествие», направленный на выявление и поддержку семей с активной жизненной позицией, заинтересованных в создании семейных туристских традиций, формирование позитивного имиджа семейного походного туризма в России и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

По итогам проведения проекта будут отобраны 100 семей, которые отправятся в туристическую поездку по сертификату программы на Всероссийский семейный туристский фестиваль «Больше, чем путешествие».

Цель проекта — выявление и поддержка семей с активной жизненной позицией, заинтересованных в создании семейных туристских традиций, формирование позитивного имиджа семейного походного туризма в России, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Задачи проекта:

формирование мотивации у семей к путешествиям активным способом;

к изучению и сохранению культурно-исторического и природного наследия;

развитие системы патриотического воспитания посредством

использования потенциала полезных путешествий по стране;

формирование системы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма как части программы воспитания молодого человека в Российской Федерации;

создание коммуникационной площадки для обмена опытом между

семьями, содействие их дальнейшему развитию;

формирование устойчивого интереса к активному и осознанному;

семейному отдыху;

Участниками проекта могут стать семейные команды из трех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями двух и более поколений семьи.

Каждая семейная команда может зарегистрироваться на участие в проекте только однократно.

Контактное лицо: руководитель проектов направления по организации мероприятий АНО «Больше, чем путешествие» Манюхина Анастасия Викторовна, тел.: 8 (915) 015-48-20, эл. почта: Anastasiya.Manyuhina@morethantrip.ru.

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Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.