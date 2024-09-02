Семейный киноконцерт впервые прошел в парке Воскресенска

В преддверии нового учебного года на шахматной площадке парка Усадьбы Кривякино в Воскресенске впервые прошел семейный киноконцерт, организаторами которого выступили местное отделение партии «Единая Россия» и молодежный центр «Олимпиец», а также активные жители округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие получилось не только творческим, но и необыкновенно теплым и душевным. Юные воскресенцы вместе с родителями, братьями и сестрами, или поодиночке выходили на сцену и исполняли знаменитые произведения из старых и современных кинофильмов и мультфильмов.

«Зрители смогли увидеть порядка 20 музыкальных образов, среди которых были и Моя прекрасная леди, и Красная Шапочка, и даже банда разбойников из м/ф „Бременские музыканты“. Особенно трогательным было выступление семьи Голузовых: двухлетняя Варвара, аккомпонирующая на маракасах стала самой юной участницей концерта», — рассказал председатель совета депутатов городского округа Воскресенск, член партии «Единая Россия» Сергей Матвиенко.

Наибольшее количество участников представляли семью Тимиловых. Сыновья Павел, Феодор и Григорий продемонстрировали не только владение различными музыкальными инструментами, но и знание нескольких языков. Они исполнили песни на испанском, немецком и английском языках. Мероприятие прошло в рамках партпроекта «Единой России» «Крепкая семья».

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