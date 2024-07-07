Семейный фестиваль «Счастливы вместе» прошел в городском округе Щелково

Семейный фестиваль с таким теплым и лаконичным названием прошел в городском парке культуры и отдыха Щелкова. По словам организаторов, в нем приняли участие 12 многодетных семей, сообщила пресс-служба администрации городского окурга.

Участники с удовольствием состязались в конкурсах на смекалку, знание музыки и песен из мультфильфов, а также в спортивных соревнованиях.

Победителям достался большой чайный сервиз для всей семьи.

Семейный забег, задания на сообразительность и логику, игровые программы и призы за активное участие — все это подготовили для щелковских семей в городском парке культуры и отдыха.

Фестиваль «Счастливы вместе» собрал около 50 участников разных возрастов. В состязаниях могли участвовать самые разные команды– от одного родителя с ребенком до многодетных семей в полном составе.

На территории парка для фестиваля организовали фотозону «Мир любви. Мир семьи». Во время мастер-класса ребята создавали детские открытки с забавными картинками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.