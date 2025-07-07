Семейный фестиваль «Огонь любви и росы» прошел в Павловском Посаде

В минувшее воскресенье, 6 июня, в парке «Дубрава» состоялся яркий и запоминающийся семейный праздник — фестиваль «Огонь любви и росы». Это дружное событие объединило множество гостей: насладиться атмосферой творчества и веселья, павловопосадцы приходили целыми семьями, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Фестиваль начался с торжественного открытия, на котором зрители могли ознакомиться с программой и принять участие в увлекательных мероприятиях. В центре внимания оказалась ярмарка мастеров, где местные ремесленники представили свои уникальные изделия, а художественная аллея радовала глаз разнообразием творческих работ.

Для любителей активного отдыха были организованы спортивные конкурсы, на которых каждый мог продемонстрировать свои навыки и таланты.

Не обошлось и без фотозоны, где гости делали яркие снимки на память.

На сцене парка звучали мелодии концерта «Связь времен», который объединял в себе музыкальные традиции разных эпох. Завершился фестиваль интерактивным спектаклем от театральной студии «Большая сцена» — «Купальская история» и концертом «Волшебный вечер».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.