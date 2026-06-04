Семейный фестиваль «7яФест» пройдет 13 июня в Павловском Посаде

Семейный фестиваль «7яФест» состоится 13 июня в городском парке культуры и отдыха Павловского Посада. Для детей и родителей подготовили концерт, мастер-классы, угощения и розыгрыш призов. Начало праздника в 14:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничная программа стартует в 14:00 с торжественного открытия и концерта, который продлится до 17:00. Для гостей выступят творческие коллективы, а ведущие создадут атмосферу семейного праздника. Организаторы подготовили насыщенное расписание, чтобы в течение нескольких часов участники могли посетить разные площадки и активности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.