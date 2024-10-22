Семейные выходные в честь Дня отца прошли в парке Ривьера

Сотрудники парка подготовили для пап, мам и их детей веселые и интересные активности, среди которых были: совместные прыжки через скакалку, соревнование семей в перетягивании каната, игра «Лимбо», где нужно проходить под низко натянутым канатом, «Дженга» из гвоздей, «колесо» на «семейной» тяге и многое другое.

Организаторы праздника предоставили детям и родителям проявить свою фантазию и творчество в собирании картонных самолетиков — каждый мог собрать свой собственный летательный аппарат и другие игрушки на мастер-классе. Также для всех желающих был открыт игровой тир.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.