Семейную программу в честь Дня отца подготовили Богородские парки

Неделя в Богородских парках обещает быть творческой и семейной одновременно. Богородские парки приглашают провести время насыщенно и разнообразно. В понедельник и среду гостей ждут творческие мастер-классы: в 17:00 в камерном зале Центрального парка пройдет занятие по основам живописи и лепке из глины, а в среду в 16:00 Глуховский парк приглашает на урок фотографии от объединения «Фотопарк», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для любителей ритма по вторникам и четвергам в 17:00 в павильоне Центрального парка открыта возможность присоединиться к тренировкам по спортивно-бальным танцам. В пятницу программа парков посвящена здоровью: в 10:00 в Центральном парке стартуют занятия по нейрофитнесу «Гимнастика для ума», затем в 11:00 в Глуховском и в 13:00 в Центральном парке всех ждут на оздоровительную программу «Северная ходьба».

Суббота станет спортивным днем с легкоатлетическим забегом «5 верст» в 9:00 и соревнованиями по северной ходьбе в 11:15 в Центральном парке. Завершится неделя в воскресенье масштабной семейной программой, приуроченной ко Дню отца. В 12:30 Центральный и Глуховский парки проведут развлекательное мероприятие «Самый сильный папа» с мастер-классом, в 12:00 детская игровая программа начнется в парке «Роща». В 16:00 в Центральном парке откроет сезон АРТ-гостиная с сольным концертом певицы VOTA.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.