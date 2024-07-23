«Семейная школа» в Егорьевске вошла в реестр образовательных организаций РПЦ

7 лет назад в городском округе Егорьевск по благословению благочинного 1-го Егорьевского церковного округа протоиерея Сергия Кожевникова открылся первый класс «Егорьевской семейной НеШколы». Год назад она получила лицензию на образовательную деятельность и стала «Егорьевской семейной школой им. Н. М. Бардыгина», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

4 июля 2024 года «Егорьевская семейная школа им. Н. М. Бардыгина» прошла конфессиональную аттестацию и внесена в реестр образовательных организаций Русской Православной Церкви.

В школе в православных традициях обучаются дети с 7 лет — до 14 человек в классе. Всего в этом года учатся уже 82 ребенка. Помимо основной образовательной программы изучаются 2 иностранных языка и 10 кружков: от скоростных головоломок до театральных постановок. Ребята пишут перьями, работают над нестандартным мышлением.

Программа православного воспитания, составленная магистром богословия диаконом Александро-Невского храма Никитой Ясновым, одобрена Синодальным отделом РПЦ.

«Никифор Михайлович Бардыгин в свое время сказал: «Молитесь, учитесь, трудитесь». Нашей школьной семьей под любимую песню „Ты — человек“ мы продолжаем хорошие традиции, стараемся вырастить из каждого ребенка настоящего Человека», — отмечается в сообщении в соцсетях Семейной школы.

«Егорьевская семейная школа им. Н. М. Бардыгина» тесно сотрудничает с благочинным 1-Егорьевского церковного округа протоиереем Сергием Кожевниковым, воскресной школой «Фавор» и православно — молодежным клубом «Очаг».

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