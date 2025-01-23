Семейная ферма «Цветковых» в Подмосковье приглашает на празднование Масленицы

Семейная ферма «Цветковых» занимается развитием фермы свыше 10 лет. Здесь производится молоко, йогурты, творог, сыры, колбасы и другая фермерская продукция. В ассортименте производителя представлены как классические виды сыров «Эмменталер», «Гауда», «Российский», «Колбасный Янтарь» и «Сулугуни», так и изысканные, которые порадуют даже гурманов — «Грибной», «Качокавалло» и другие, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В 2022 году ферма получила грант «Агротуризм» и спустя чуть менее полутора лет запустились в аренду домики для посетителей, а также организовано катание на квадроциклах по живописным местам округа Щелково.

Здесь ежемесячно проводятся различные мероприятия, включая предстоящее празднование Масленицы, которое состоится 2 марта. В программе запланированы различные мастер-классы, сжигание чучела, катание на санях и лошадях. Свою продукцию в этот день представят и другие региональные фермеры.

Узнать подробную информацию о предстоящих мероприятиях можно по телефону +7 (929) 653-13-09 или на сайте.

Адрес фермы: г. о. Щелково, д. Мишнево, Мишневское шоссе, тер. Животноводческая, стр. 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.