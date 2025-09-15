сегодня в 17:47

Семейная ферма из Наро-Фоминска создала успешный экокластер при поддержке страны

Семья Джаппуевых начала бизнес с 1 гектара земли. Сегодня их фермерский магазинчик «Горы Город» знает почти каждый житель Наро-Фоминского округа. Сюда едут за настоящими экологически чистыми продуктами, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас это целый экокластер: 63 головы крупного рогатого скота на свободном выпасе, благодаря грантовой помощи развили собственное производство — более 2,5 тонн сыров в месяц, кисломолочная продукция и свежая выпечка.

Основа всего — агротуризм. Можно бесплатно кормить ручных животных, играть на детской площадке, установленной благодаря господдержке. Этим летом горки и качели уже радовали детей.

Начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин и председатель Совета депутатов Геннадий Пензов обсудили с предпринимателями новые меры поддержки для растущих планов.

Уже в следующем году «Горы Город» планируют масштабировать: в первую очередь откроют еще одно эко-кафе — ближе к ферме и детской площадке. Родители смогут спокойно отдыхать на природе, пока дети общаются с животными.

Хозяйство семьи Джаппуевых наглядно показывает, что агробизнес в Подмосковье — это вкусно, современно и перспективно.

Это пример, как предпринимательский труд и господдержка дают вкусный и социально важный результат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.