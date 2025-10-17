Семь подмосковных колледжей капитально отремонтируют в 2026 году

В 2025 году открыли обновленный железнодорожный техникум в Орехово-Зуево, еще в 4 колледжах и техникумах завершим работы до конца года. В следующем году планируется провести капитальный ремонт еще 8 образовательных учреждений, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Колледжи и техникумы, которые обновят в 2026 году:

Волоколамский: ГБПОУ МО «Волоколамский аграрный техникум „Холмогорка“ (учебный корпус), ГБПОУ МО „Красногорский колледж“ (учебный корпус);

Красногорск: ГБПОУ МО «Красногорский колледж»;

Можайский: ГБПОУ МО «Можайский техникум» (учебно-производственный корпус/мастерские (блок Б);

Мытищи: «ГБПОУ МО „Мытищинский колледж“ (учебный корпус литер А1) (учебно-производственный корпус);

Одинцово: ГБПОУ МО «Красногорский колледж»;

Орехово-Зуевский: ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» (учебный корпус, мастерские);

Химки: ГБПОУ МО «Колледж „Подмосковье“.

В следующем году в Подмосковье проведем капитальный ремонт 47 школ и 38 детских садов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей, и правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на предприятия Подмосковья.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026-м планируем запустить ещё один кластер», — подчеркнул Андрей Воробьев.