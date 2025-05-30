Семь лесных пожаров ликвидировали в Подмосковье за минувшие сутки

В Шараповском участковом лесничестве Звенигородского филиала ГАУ МО «Мособллес» местные жители заметили в 2 км от города Звенигород Одинцовского округа очаг возгорания и сообщили об этом по телефону 112. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Пожар был полностью ликвидирован к 23 часам.

Работы продолжались более 7 часов и было задействовано 53 человека лесных пожарных и 25 единиц техники. Столь сложная ситуация сложилась из-за отсутствия возможности проезда спецтехники к месту пожара из-за заболоченности и захламленности участка.

Открытое горение было ликвидировано к 21 часу, далее пожарные тушили места тления валежника и разбирали завалы, которые могли загореться.

Также 29 мая на территории гослесфонда Московской области обнаружили еще 6 пожаров.

В Семеновском участковом лесничестве Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес» в 3 км от деревни Пожога м. о. Шатура с помощью системы видеомониторинга был выявлен очаг возгорания. Пожар ликвидировали 9 человек личного состава лесопожарных формирований и 5 единиц техники за 1 час.

С помощью системы видеомониторинга в Домашевском участковом лесничестве Клинского филиала ГАУ МО «Мособллес» в 2 км от деревни Ямуга г. о. Клин был выявлен очаг возгорания. Пожар ликвидировали 11 человек личного состава лесопожарных формирований и 4 единицы техники за 4 часа.

В Кучинском участковом лесничестве Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» местные жители заметили в 1 км от микрорайона Железнодорожный г.о Балашиха очаг возгорания и сообщили об этом по телефону 112. Пожар ликвидировали 3 человека личного состава лесопожарных формирований и 2 единицы техники 1,5 часа.

С помощью системы видеомониторинга в Хорловском участковом лесничестве Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес» в 2 км от деревня Ильино г. о. Воскресенск был выявлен очаг возгорания. Пожар ликвидировали 7 человек личного состава лесопожарных формирований и 3 единицы техники меньше 3 часов.

В Виноградовском участковом лесничестве Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес» местные жители заметили в 1 км от села Конобеево г.о Воскресенск очаг возгорания и сообщили об этом по телефону 112. Пожар ликвидировали 4 человека личного состава лесопожарных формирований и 2 единицы техники 1 час.

В Озерном участковом лесничестве Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» местные жители заметили в 2 км от микрорайона Авиаторов г.о Балашиха очаг возгорания и сообщили об этом по телефону 112. Пожар ликвидировали 2 человека личного состава лесопожарных формирований и 1 единица техники меньше 1 часа.

В Шараповском участковом лесничестве Звенигородского филиала ГАУ МО «Мособллес» местные жители заметили в 2 км от города Звенигород Одинцовского г.о очаг возгорания и сообщили об этом по телефону 112. В связи со сложной логистикой лесного участка, где возник пожар, ликвидировали возгорание 52 человека личного состава лесопожарных формирований и 22 единицы техники 5 часов.

Причины пожаров — нарушения правил пожарной безопасности гражданами или сотрудниками организаций.

Подозреваемые в поджогах устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.