Семь кроссовых мотоциклов отправили из Ленинского округа в зону СВО

Очередная партия гуманитарной помощи была отправлена из Ленинского городского округа Подмосковья в Запорожскую область. В составе груза — семь кроссовых мотоциклов марки Avantis. Эти маневренные и скоростные мотоциклы идеально подходят для передвижения в условиях зоны проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского округа, Станислава Каторова.

«Мы продолжаем оказывать поддержку нашим бойцам из 42-й мотострелковой дивизии. Совместно с депутатским корпусом отправляем и сопровождаем очередной гуманитарный груз. Мотоциклы прошли техническое обслуживание и готовы к эксплуатации. Сейчас наши военные остро нуждаются в подобной технике для проведения штурмовых действий. Кроме мотоциклов, в груз включены предметы первой необходимости. Благодарю всех, кто принял участие в оказании помощи», — процитировали в сообщении слова Станислава Радченко, председателя Совета депутатов Ленинского округа.

По информации пресс-службы, доставка груза военнослужащим запланирована на 25 апреля. Ее осуществит руководитель Ленинского отделения «Боевое братство» Владимир Песоченко.

«Мы будем трудиться на благо нашей Родины столько, сколько нам будет отпущено. Для нас важна поддержка и помощь, которую нам оказывают. Находясь в окопах, переосмысливаешь жизненные ценности», — приводит пресс-служба слова Владимира Песоченко.

Печосенко также отметил, что мотоцикл способен проехать около 200 км на одной заправке. Они обеспечивают быстрое перемещение по открытым территориям, а маневренность байков позволяет уклоняться от беспилотников. «Авантисы» обеспечивают легкое передвижение по сложным маршрутам, позволяют перевозить боекомплект и необходимые грузы, а также эвакуировать раненых с поля боя. Дополнительным плюсом является возможность безопасного проезда по заминированным территориям, предназначенным для тяжелой бронированной техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.