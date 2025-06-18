Семь комплексов переработки отходов мощностью 735 тыс т появятся в Красноярском крае

Регион готовится заключить концессионные соглашения по новому механизму — без конкурсных процедур — в рамках распоряжения Правительства РФ № 649-р.

«В ноябре 2024 года Красноярский край утвердил и согласовал с ППК РЭО дорожную карту с перечнем объектов обращения с ТКО, которые планируется построить в регионе. Это семь комплексных объектов общей мощностью сортировки 735 тысяч тонн в год, утилизации — 340 тысяч тонн. На данный момент по шести проектам согласованы финансовые модели, техническое задание и параметры. Идет подготовка концессионных соглашений», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

Общая стоимость семи проектов оценивается в 25 млрд рублей.

Красноярский край вошел в список регионов, на которые распространяется новый механизм поддержки проектов в сфере ТКО. Согласно нему заключать концессии можно напрямую с проверенными инвесторами и без проведения конкурсных процедур. Для этого были созданы 25 проектных компаний.

Новая мера направлена на ускорение создания новых объектов по обращению с ТКО. Она охватила 19 субъектов РФ, в которых появится 5 млн тонн мощностей по обработке, 2,3 млн тонн — по утилизации, 3,5 млн тонн — для захоронения неперерабатываемых отходов.