Семь юных солнечногорцев получили первые паспорта в День России

В День России в Солнечногорске прошла торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста. Документ, удостоверяющий личность, получили семь жителей округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие руководитель муниципалитета Константин Михальков и депутат совета депутатов округа Ольга Гончар, а также представители отдела по вопросам миграции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск.

«Хочу пожелать тем мальчишкам и девчонкам, которые сегодня получили паспорта, найти свое призвание в жизни и реализовать все свои мечты. Надеюсь, каждый из них станет настоящим патриотом и достойным гражданином России», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

С 14 лет подростки имеют возможность официально трудоустраиваться, а также несут юридическую ответственность за свои действия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.