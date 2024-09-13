Семь дворовых территорий благоустроят в Ленинском округе в 2024 году

Благоустройство придомовых территорий продолжается в Ленинском городском округе. До конца года запланировано привести в порядок 7 дворов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В рамках государственная программа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» в Ленинском округе в этом году заменили свыше 50 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, обновили тротуары и бордюрный камень на 7 дворовых территориях в Видном, поселках Володарского и Развилка, 5 из которых уже завершены», — приводятся в сообщении слова главы городского округа Станислава Каторова.

Работы по замене асфальтового покрытия выполнены по следующим адресам: поселок Развилка, д. 22, 29, Петровский проезд, д. 12, 14, 16, 18, 20, 22, проспект Ленинского Комсомола, д. 23/1, 23/2, 25 и проспект Ленинского Комсомола, д. 15/1, 15/2, 19/1, 19/2 — в Видном, ул. Зеленая, д. 38 в поселке Володарского. На этих дворовых территориях до конца сентября также будут завершены работы по устройству детских площадок и освещения.

В поселке Володарского на улице Зеленая, д. 31-37 и в Видном на проспект Ленинского Комсомола, д. 17 к.1, 17 к.2, 35 работы по замене асфальта завершатся в ближайшее время.

До конца года на официальном сайте администрации Ленинского городского округа жители смогут подать заявку на ремонт своего двора в 2025 году.

Благоустройство придомовых территорий продолжается в Ленинском городском округе. На 2024 год запланировано привести в порядок 7 дворов.