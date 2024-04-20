Семь «буханок» закуплены для лесных пожарных Подмосковья

Семь грузопассажирских автомобилей УАЗ-3909 «Комби» были закуплены для лесопожарных станций Московской области, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Отмечается, что в Подмосковье проводятся плановые закупки для модернизации материально-технической базы специализированной лесопожарной и лесотехнической техники ГАУ МО «Центрлесхоз», подведомственного Комитету лесного хозяйства Московской области учреждения.

«Для лесопожарных служб закуплены семь автомобилей УАЗ-3909. Они предназначены для транспортировки расчетов или группы лесных пожарных с индивидуальным или групповым снаряжением. Полноприводные легендарные УАЗы позволяют лесным пожарным оперативно прибывать к местам возгораний, не смотря на сложные дорожные условия, и приступать к тушению. Все автомобили оснащены спутниковой навигацией ГЛОНАСС, благодаря которой можно узнать, где находиться автомобиль и какие задачи выполняет», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия, курирующий лесное хозяйство, Владислав Мурашов.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», автопарк Комлесхоза пополнится еще 34 единицами специализированной лесопожарной техники — пассажирскими и грузопассажирскими автомобилями, малыми лесопатрульными комплексами, грузовыми автомобилями, пожарными автоцистернами, седельными тягача с полуприцепами для транспортировки гусеничной и специальной техники, тяжелой бульдозерной техникой и тракторами на колесном шасси.

«Время реагирования подмосковных лесопожарных формирований на тушение лесных пожаров в прошлом году составило 54 минуты, что значительно ниже норматива, утвержденного Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. За счет высокой скорости реагирования и оперативности ликвидации возгораний средняя площадь в 2023 году составила 0,80 га», — уточнил Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.