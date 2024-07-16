Сельскохозяйственную ярмарку открыли в Новых Химках

В городском округе Химки открыли сельскохозяйственную ярмарку на улице Мельникова. Среди товаров — овощи, мед и зелень от местных фермеров, а также молочная, мясная и рыбная продукция от российских производителей. Ярмарка будет работать до 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ярмарка размещена по улице Мельникова в Новых Химках. Она рассчитана на 35 торговых мест. Здесь представлена продукция исключительно российских фермеров», — рассказала замглавы городского округа по вопросам потребительского рынка, услуг и рекламы Олеся Романова.

Так, жители округа смогут приобрести качественный товар по доступным ценам. Продукция, представленная на прилавках, имеет сертификаты качества и необходимые сопроводительные документы.

«Я была поражена разнообразием и качеством продукции на этой ярмарке. Это доказывает, что в Химках ценят и поддерживают сельское хозяйство. Обязательно вернусь сюда еще раз!» — отметила химчанка Лариса Васильева.

Специализированная сельскохозяйственная ярмарка — один из инструментов поддержки сельхозтоваропроизводителей. К участию допускаются только местные фермеры, торговые места им предоставляются по льготным ценам.

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