Сельский педагог из Клина стала «Лучшей по профессии»

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Ирина Полыгалина стала обладателем премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования в 2024 году в номинации «Сельская школа», сообщили в пресс-службе горокруга Клин.

Педагог работает заместителем директора по учебно-воспитательной работе МОУ-СОШ «Имена Победы».

Денежное поощрение губернатора Московской области в размере 300 тыс. рублей ежегодно получают победители по каждой из 20 номинаций. Премия присуждается работникам государственных, автономных некоммерческих, муниципальных образовательных организаций Московской области, в состав учредителей которых входят Московская область и муниципальные образования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.