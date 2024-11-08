сегодня в 11:42

Сельхозтоваропроизводители Чехова могут получить субсидии до 50% затрат

В Чехове начинается отбор проектов культуртехнической мелиорации. Сельхозтоваропроизводители и организации агропромышленного комплекса, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории региона, могут получить субсидии на возмещение до 50% затрат. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Культуртехническая мелиорация включает в себя комплекс работ по расчистке земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней, мха и прочих предметов, понижающих качество обработки почвы и посевов.

Субсидия может покрыть половину расходов с учетом предельной стоимости работ за 1 гектар вводимых в оборот земель.

Для участия в отборе, жителям г. о. Чехов необходимо соблюдение следующих условий:

наличие согласованного проекта;

завершение работ по вводу земель в оборот;

отсутствие задолженности перед бюджетом Московской области.

Прием заявок продлится до 15 ноября.

Подробности можно узнать на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что строительство 5 новых индустриальных парков — очень важная задача. Команда Мининвеста региона активно работает над привлечением новых предприятий и содействует развитию компаний.

«Наша большая <…> программа по строительству 5 новых индустриальных парков, а мы договаривались в сентябре их по возможности посетить, осветить, рассказать, пригласить соответственно новые компании, — все это очень важная, чувствительная работа», — сказал Воробьев.