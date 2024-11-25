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Селхозталанты РФ собрались в Ступинской Ниве на финал конкурса «Труд крут»

На территории Ступинской Нивы прошел финальный этап конкурса профессионального мастерства «Труд крут» по 3 сельскохозяйственным направлениям. Более 20 лучших представителей студенческих отрядов со всей России продемонстрировали свои навыки в ветеринарии, зоотехнике и механизации. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода Подмосковья.

Участники конкурса прошли теоретические и творческие этапы, рассказывая о себе и сдавая необходимые тесты. На практическом этапе зоотехники оценили условия содержания и кормления животных, ветеринары провели обследование коров и назначили лечение, а механизаторы провели диагностику рабочего оборудования.

Для финалистов была организована экскурсия по предприятию «ЭкоНива», где студенты смогли узнать о работе передового сельскохозяйственного предприятия и попробовать продукцию холдинга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.