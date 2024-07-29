Сельхозпредприятия Подмосковья получили 65 млн рублей субсидий на мелиорацию

По результатам июльского отбора проектов мелиорации, министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заключило 4 соглашения с действующими сельхозтоваропроизводителями о выплате субсидий за проведение культуртехнических мероприятий по улучшению свойств земли и повышению ее производительности, сообщает пресс-служба ведомства.

«Софинансирование в размере более 65 млн рублей за 1 976 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, введенных в оборот, получили региональные предприятия: АО «Промпродукт» и ООО «МВС Агро» в городском округе Кашира, ООО «Русский Буйвол» в Наро-Фоминске, АО «Агрофирма Бунятино», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве дополнили, что с начала года было заключено 8 соглашений о выплате субсидий на культуртехнические и гидромелиоративные мероприятия в размере свыше 119 млн рублей. Основными условиями для получения поддержки являются регистрация организации в Московской области и возмещение до 50% от понесенных затрат.

Отбор проектов мелиорации проводится Минсельхозом России ежегодно, с перечнем необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте. В случае положительного решения о софинансировании проекта, для получения субсидии сельхозтоваропроизводителю необходимо подать документы в электронном виде на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки, в рамках отборов, проводимых Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.