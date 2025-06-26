Сельхозпредприятие Можайского округа производит рассаду рулонного газона

Вырастить здоровый и красивый газон — дело непростое. С момента посева до его готовности должно пройти 2 года. За это время при постоянном уходе за растениями корневая система укрепляется, и рассада готова переезжать на постоянное место. На одном из полей площадью около 120 га в Можайском округе был высеян мятлик, его окашивали, поливали и обрабатывали от сорняков. На постоянной основе вносились удобрения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас с помощью специальной техники газон срезается и укладывается рулонами. После уборки поле пройдет специальный процесс — сидерацию. Здесь будут высажены культуры, которые насыщают почву азотом и органическими веществами. Это позволяет надежно восстановить плодородие.

«Наше предприятие обрабатывает около 2 тыс. га земли в районе деревни Семеновское. Часть мы используем под газон, это порядка 800 га. Наш севооборот — 3 года. Часть полей проходят мелиорацию и сидерацию. Кроме того, мы постоянно вводим в сельхозоборот новые участки. Только в прошлом году это было более 450 га», — прокомментировал генеральный директор ООО «Агроинтех» Максим Поддубный.

Сейчас в сельхозпредприятии работают порядка 40 человек и 38 единиц техники. Самая «горячая» пора — с апреля по ноябрь. За каждым полем необходим особый уход. Предприятие выращивает разные по составу трав виды газона. Берется даже за особые виды заказов — например, вырастить рассаду газона на поле для гольфа.

В перспективе руководство агропредприятия планирует выращивать газонную траву также и на семена, обеспечив таким образом производственную безопасность и перейдя на замкнутый цикл производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.