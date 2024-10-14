Селфхарм и среда: почему люди становятся фриками

Кандидат психологических наук, психолог, когнтивно-поведенческий терапевт Оливия Косс рассказала об особенностях психики людей, которых принято называть фриками, и о причинах такого отношения к своей внешности, сообщает «Секрет фирмы» .

«Речь идет о групповой идентичности и творческом поиске себя. Иными словами, такие люди входят в роль „творческой натуры“ настолько сильно, что действительно считают себя отличными от всего мира и самовыражаются нестандартными способами», — сказала специалист.

По ее словам, первой причиной радикально менять себя является среда, в которой находится человек. Чаще всего фрики встречаются в творческих сферах деятельности и являются личностями с нестандартным мышлением.

Второй причиной психолог считает истерический тип личности. У фриков есть потребность выделяться из толпы и привлекать к себе внимание.

Наконец, третьим фактором она назвала опасное психологическое отклонение — селфхарм. Повреждения на коже или даже просто татуировки и пирсинг часто имеют люди, пережившие в прошлом серьезную травму.