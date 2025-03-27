Сектор производства электрооборудования в Подмосковье вырос более чем на 35%

В январе–феврале 2025 года сектор производства электрооборудования в Подмосковье вырос более чем на 35%. В отчетном периоде это самый высокий показатель роста в обрабатывающей промышленности Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«За первые два месяца 2025 года производство электрического оборудования в Подмосковье выросло на 35,2% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. Эта отрасль показала наиболее высокий рост в этом периоде», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На втором месте по росту оказался сектор ремонта и монтаж машин и оборудования, где промпроизводство увеличилось на 23,9%.

Также высокие темпы роста зафиксированы в производстве одежды (+19,1%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+18%) и в производстве прочих готовых изделий (+17,1%).

Общий рост промпроизводства в Московской области в январе–феврале 2025 года составил 4,7%, обрабатывающие производства выросли на 5,4%.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.